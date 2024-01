Festival La Nocturne Complexe sportif La Vinière St lyphard, vendredi 5 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-05T09:00:00+02:00 – 2024-07-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-06T09:00:00+02:00 – 2024-07-06T19:00:00+02:00

6ème édition du festival de musique La Nocturne.

Le Festival La Nocturne accueillera le groupe de rap SNIPER le samedi 6 juillet.

Le reste de la programmation est à venir.

