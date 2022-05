Festival La Nocturne Complexe sportif La Vinière St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cette année le Festival La Nocturne se déroulera sur 2 jours, le Vendredi 1er Juillet et le Samedi 2 Juillet 2022 Programmation Vendredi – 18h / 1h – La Route des Airs – – Les Play’s Mobils – – Last Doctors – – Runo – Samedi – 18h / 2h – Neg Marrons officiel – – Billet d’Humeur – – Kervegans – – Chicos de Lobelias – – Pandor’Z Box – Réservez votre premier week-end de juillet ! Sur place : Bar – Restauration – Retrait CB. Entrée gratuite le vendredi et prix libre le samedi, ouvert à tous. Camping municipal à proximité du site. A 10 minutes de Guérande et 20 minutes de La Baule

Entrée: 0, Entrée: Payant

