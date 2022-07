Festival La Musica in Audacia au château Royal d’Amboise, 30 juillet 2022, .

Festival La Musica in Audacia au château Royal d’Amboise



2022-07-30 18:00:00 – 2022-08-14

Du 30 juillet au 14 août 2022

A 18h, carte blanche aux jeunes talents

A 18H30, Concert proposé par l’Association la Simplesse et A. de Preissac.

Les concerts sont programmés les samedi et dimanche : 30 et 31 juillet, 6 et 7 août, 13 et 14 août 2022 à 18h00, les spectacles sont donnés en plein air, dans le cadre de la cour d’honneur du château ou sur les terrasses

La singularité de cette programmation ?

Associer la musique à d’autres formes de création artistique : danse, peinture, dressage équestre, …

Le Festival « La Musica in Audacia » offre aussi un coup de pouce aux jeunes générations puisque toutes les premières parties sont assurées par de jeunes talents régionaux.

Concerts gratuits, compris dans le billet d’entrée, sans supplément, ni réservation.

Lucie Chaponot

dernière mise à jour : 2022-07-26 par