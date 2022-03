Festival La Montagne en Vue, 16 avril 2022, La Montagne.

2022-04-16

Gratuit : oui Accès libre.

Le festival d’arts de rue “La Montagne en vue” revient pour sa 11e édition : samedi 16 et dimanche 17 avril 2022. Le festival investira la place de l’église de La Montagne. Un événement haut en couleur avec 4 spectacles de rue, une fanfare et de nombreuses animations tout au long du week-end. Un moment de partage entre des artistes, les Montagnards et autres curieux. Une sortie en famille, entre amis pour rire, rêver, être surpris, réfléchir. Gratuit et accessible à tous, le festival est un rendez-vous soutenu par la ville de La Montagne, ses commerçants et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. Tous les ans, l’inauguration est marquée par un grand catapultage de bonbons qui voleront dans les airs pour le bonheur des petits et des grands. Une buvette sera ouverte tout au long du festival, avec des crêpes pour le goûter ainsi qu’un espace restauration le samedi soir et le dimanche midi.

