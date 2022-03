Festival La’ Mi’ Moll’ Mollkirch Mollkirch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mollkirch

Festival La' Mi' Moll' Mollkirch, 30 avril 2022

2022-04-30 18:30:00 – 2022-04-30 23:30:00

Mollkirch Bas-Rhin EUR De la musique, des artistes de talents, de la bière, de la tarte flambée et surtout une ambiance générale qu’on ne retrouve nulle part ailleurs qu’à Mollkirch ! 4 superbes groupes joueront pour vous dans la salle du Guirbaden : – The one armed man – Les Assoiffés – The Fakes Sisters & Groovy Dudes – Handle 4 Dad Restauration rapide sur place. Billetterie sur place ou en ligne : https://bit.ly/3wKyuha Un festival pop – rock organisé par les Ze Hopla’. Petite restauration sur place. Billetterie sur place ou en ligne : https://bit.ly/3wKyuha +33 6 49 63 63 61 De la musique, des artistes de talents, de la bière, de la tarte flambée et surtout une ambiance générale qu’on ne retrouve nulle part ailleurs qu’à Mollkirch ! 4 superbes groupes joueront pour vous dans la salle du Guirbaden : – The one armed man – Les Assoiffés – The Fakes Sisters & Groovy Dudes – Handle 4 Dad Restauration rapide sur place. Billetterie sur place ou en ligne : https://bit.ly/3wKyuha Mollkirch

