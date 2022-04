Festival La Manille – Le petit festival de Mialet Mialet Mialet, 24 avril 2022, MialetMialet.

2022-04-24 – 2022-04-30

La manifestation débutera avec une journée cinéma en partenariat avec CINECO.Toute la semaine sera consacrée à des stages de cirque pour les enfants de 3 à 12 ans (du lundi au vendredi). En soirée, le chapiteau sera ouvert à des associations de Mialet (programmation en cours). Le vendredi 29 avril, à partir de 18h, une programmation tout public est prévue avec un funambule et la compagnie “Nezdames et Nezsieurs”. Enfin, la journée du samedi 30 avril débutera à 14h avec des animations pour les enfants et les plus grands (jeux de piste, baptême de trapèze volant, …). Le collectif Protocole jouera son spectacle, One Shot (photo), en partenariat avec la Verrerie d’Alès. À partir de 20h30, le groupe folk La Mèche animera le bal de clôture. *Info pratiques – Du 24 au 30 avril à Mialet – Au camping la Rouquette D50 – Tout public – Renseignements et réservations : 06 70 90 14 94 – lamanille@lilo.org

