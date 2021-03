Toulouse Musée Georges Labit Haute-Garonne, Toulouse Festival : La Japonaise Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Musée Georges Labit, le samedi 17 avril à 14:00

### Festival / Musique / Exposition / Food [**Organisé par MuseKaï**](https://musekai.com/) La Japonaise Toulouse revient au Musée Georges-Labit. La Japonaise est le premier rendez-vous mensuel, alternatif, populaire et urbain en France, mélangeant genres, styles, ambiances et générations autour de l’Univers du Japon, sous forme afterwork/soirée. ### Plus d’infos [Site du Musée Georges-Labit ](https://www.museegeorgeslabit.fr/programme/festival-la-japonaise/)

5 € en prévente / 7 € sur place

Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France

2021-04-17T14:00:00 2021-04-17T22:59:00

