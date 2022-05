Festival La Grande Confluence Murols, 7 juillet 2022, Murols.

Festival La Grande Confluence Le Batut Murols

2022-07-07 – 2022-07-10

Le Batut Murols 12600 Murols

EUR En amont du festival, nous proposons un parcours de sensibilisation aux arts du mouvement, par des ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire, associatif et tout public.

Nous avons choisi de présenter des oeuvres de cirque de création et de danse in situ dont les dispositifs s’adaptent à des lieux non dédiés. Une première édition réussie en 2021 nous a montré que le pari de l’excellence des propositions, la force de leur dramaturgie, les dispositifs à petite jauge et la capacité des artistes à impliquer le spectateur, ont enthousiasmé le public venu nombreux.

– Jeudi 7 juillet au cinéma:

une oeuvre de cinéma en lien avec la thématique du festival

– Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet, les spectacles

– Grasshoppers, Willem Balduyck et Sophie van der Vuurst de Vries- Cie Circus Katoen

– De Bonnes raisons – Matthieu Gary et Sidney Pin – Cie La Volte-cirque

– 78 tours – Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Gabriel Soulard – Cie la Meute

– Metakutse – Louise Vanneste – Cie Rising Horses

– Vif- funambule – Maël Commard – Cirque des petites natures

Tous les spectacles ont lieu sur le Confluent sauf De Bonnes Raisons qui jouera en salle (multiculturelle ou gymnase).

Séance de cinéma en lien avec la thématique du festival suivi d’une rencontre

· Exposition de photos de Mathieu Bleton sur le mouvement acrobatique

· Librairie éphémère du Pont-Virgule d’Espalion

· Rencontres thématiques avec les artistes sur le spectacle vivant et l’éco-responsabilité, le cirque et le risque…

· Bar et restauration de qualité avec les bons produits locaux cuisinés par la jeune cheffe Elsa Magne.

Confluence, de rivières bien sûr, celle du Lot et de la Truyère où se déroule le festival, mais aussi confluence d’artistes, d’un territoire et d’institutions différentes qui se rencontrent pour mener à bien un projet…

