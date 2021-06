Illiers-Combray Communauté de Communes Entre Beauce et Perche Eure-et-Loir, Illiers-Combray Festival la Grande Balade 4 et 5 septembre 2021 Entre Beauce et Perche (programme complet) Communauté de Communes Entre Beauce et Perche Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

### **La Grande Balade** ### Festival en plein-air **entre Beauce et Perche du 4 au 5 sept 2021** [à découvrir à vélo](https://lagrandebalade.com/Itineraires). _**Spectacles gratuits de théâtre, danse, cirque…et plus encore**_ SITE : [**www.lagrandebalade.com**](https://lagrandebalade.com/) FACEBOOK : [**[https://www.facebook.com/festival.lagrandebalade/](https://www.facebook.com/festival.lagrandebalade/)**](https://www.facebook.com/festival.lagrandebalade/) INSTAGRAM : [**@lagrandebalade**](https://www.instagram.com/lagrandebalade/) #lagrandebalade Un événement culturel porté par la [_**Communauté de Communes Entre Beauce et Perche**_](http://www.entrebeauceetperche.fr/) ### **PROGRAMME COMPLET :** ### **En préalable :** * **Participez** à la [**création d’un « Murmure Graphique »**](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/72452940?lang=fr) à Courville-sur-Eure (26 et 27 juin) * **Participez** à l'[**atelier chorégraphique SILLAS**](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/74729259?lang=fr) (Courville 27/6 + Pontgouin 21+22/8 + 3 et 4/9) * **Participez** à la [**création d’un « Murmure Graphique »**](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/99050743?lang=fr) à Illiers-Combray (30 juin 28 + 29 août) ### **Samedi 4 septembre 2021** **10h.** [**Pontgouin** : _**Sillas**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/89183236?lang=fr) un Spectacle chorégraphique – Performance avec les habitants, par la Compagnie Furinkaï **12h.** [**Courville-sur-Eure :** _**Quand les Poules Joueront du Banjo**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/9960212?lang=fr) un spectacle loufoque, tendre et drôle par La Compagnie des Plumés **15h.** [**Villebon :** _**Ého !**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/63416517?lang=fr) Théâtre jeune public par la Compagnie Hic Sunt leones **15h.** [**Villebon :** _**Le Grand Méchant Renard**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/87326829?lang=fr) Spectacle de marionnettes pour jeune public par la Compagnie Jeux de Vilains **15h.** [**Villebon :** _**Sieste Musicale**_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=60041448) Solo Guitare Voix par la Compagnie Le Théâtre Perché **17h30.** [**Magny :** _**Elzéar**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/22533277?lang=fr) Spectacle chorégraphique avec chevaux par la Compagnie Les Chevaux Célestes **20h.** [**Illiers-Combray :** _**Le P’tit Bal Perdu**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/97908664?lang=fr) Bal par la Compagnie La Saugrenue ### **Dimanche 5 septembre 2021** **9h30.** [**Pontgouin :** _**Pousser les Murs**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/51848769?lang=fr) une balade spectacle orchestrée par Rémi Luchez **12h.** [**Courville-sur-Eure :** _**Quand les Poules Joueront du Banjo**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/9960212?lang=fr) un spectacle loufoque, tendre et drôle par La Compagnie des Plumés **15h.** [**Villebon :** _**Ého !**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/63416517?lang=fr) Théâtre jeune public par la Compagnie Hic Sunt leones **15h.** [**Villebon :** _**Le Grand Méchant Renard**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/87326829?lang=fr) Spectacle de marionnettes pour jeune public par la Compagnie Jeux de Vilains **15h.** [**Villebon :** _**Sieste Musicale**_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=60041448) Solo Guitare Voix par la Compagnie Le Théâtre Perché **17h30.** [**Magny :** _**Elzéar**_](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/22533277?lang=fr) Spectacle chorégraphique avec chevaux par la Compagnie Les Chevaux Célestes **20h30.** [**Illiers-Combray :** _**Monument**_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=55716086) Performance – Jonglage par le Collectif Protocole . . ### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES **Prenez Place** Les spectacles se regardent assis dans l’herbe. Sont autorisés : les plaids, petits tapis de sol, tabouret trépied. Chaises pliantes interdites. Chaussures confortables conseillées. **Personnes à mobilité réduite** Prévenez notre équipe et nous ferons le maximum pour vous accueillir dans les meilleurs conditions possibles : [[contact@lagrandebalade.com](mailto:contact@lagrandebalade.com)](mailto:contact@lagrandebalade.com) **En cas de pluie** En cas de forte pluie le site internet mettra à jour les lieux de replis pour les spectacles qui le permettent : [[https://lagrandebalade.com/](https://lagrandebalade.com/)](https://lagrandebalade.com/)

Gratuit

Festival en plein-air entre Beauce et Perche du 4 au 5 sept 2021, à découvrir à vélo. Spectacles gratuits de théâtre, danse, cirque…et plus encore ! Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 2 rue du Pavillon 28120 ILLIERS-COMBRAY Illiers-Combray Eure-et-Loir

