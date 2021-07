Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Festival La Fourberie en scènes Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Festival La Fourberie en scènes Saint-Lunaire, 16 août 2021-16 août 2021, Saint-Lunaire. Festival La Fourberie en scènes 2021-08-16 – 2021-08-16

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Le festival des professionel.le.s et des amateur.e.s pour tous les âges. Festival Art Théâtre, Danse, Musique,Films, Expositions, Ateliers, Jeune public. Festival éco-responsable. PROGRAMME DU LUNDI 16 AOÛT 2021 : EXPOSITION : Candide Caméra (N.Samson et B. Courbier) Fabrizio Clemente

Les expositions ont lieu au site de l’ESCALE rue de La Roche Pelée et à JALLISTA rue Lamartine 10h : YOGA ET RELAXATION. Dirigé par Accord d’âmes

Le Dôme, camping du Port Blanc 11h : TOGLOOM. Spectacle jeune public, les Echappées de la Coulisse

L’Escale, rue de La Roche Pelée 13h : ATELIERS THEATRE, Dirigés par Barthelemy Guillemard, Jules Meary et Susanne Ladwig

Vertugadin 14 Ter de La Roche Pelée 13h45 : QUEL AGE AVEZ-VOUS ? Théâtre Etienne Huchet, association Diademe

Et Voilà, 8 rue Lamartine 15h15 : TABLES FACE A LA MER. Rencontre d’auteur.trice.s

L’Escale, rue de La Roche Pelée 16h30 LE MONTE PLATS D’HAROLD PINTER. Théâtre, Théâtre de l’if.

Vertugadin 14 Ter de La Roche Pelée 18h : CARDINAL. Danse, Baptiste Coissieu

Et Voilà, 8 rue Lamartine 20h : CE QUE J’APPELLE OUBLI. Théâtre, Arnaud Stephan

Jallista, 6 rue Lamartine 21h30 MUZIKAT, concert

Jallista, 6 rue Lamartine Tarifs: Pass 3 Jours : 20€

Pass 1 jour : 8€

Pass spectacle : 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Pass 3 jours Pour les 12 à 16 ans: 10€

Ateliers gratuits sur inscriptions Lundi 16 août 2021 – A partir de 10h – Saint-Lunaire quartier de La Fourberie Le festival des professionel.le.s et des amateur.e.s pour tous les âges. Festival Art Théâtre, Danse, Musique,Films, Expositions, Ateliers, Jeune public. Festival éco-responsable. PROGRAMME DU LUNDI 16 AOÛT 2021 : EXPOSITION : Candide Caméra (N.Samson et B. Courbier) Fabrizio Clemente

Les expositions ont lieu au site de l’ESCALE rue de La Roche Pelée et à JALLISTA rue Lamartine 10h : YOGA ET RELAXATION. Dirigé par Accord d’âmes

Le Dôme, camping du Port Blanc 11h : TOGLOOM. Spectacle jeune public, les Echappées de la Coulisse

L’Escale, rue de La Roche Pelée 13h : ATELIERS THEATRE, Dirigés par Barthelemy Guillemard, Jules Meary et Susanne Ladwig

Vertugadin 14 Ter de La Roche Pelée 13h45 : QUEL AGE AVEZ-VOUS ? Théâtre Etienne Huchet, association Diademe

Et Voilà, 8 rue Lamartine 15h15 : TABLES FACE A LA MER. Rencontre d’auteur.trice.s

L’Escale, rue de La Roche Pelée 16h30 LE MONTE PLATS D’HAROLD PINTER. Théâtre, Théâtre de l’if.

Vertugadin 14 Ter de La Roche Pelée 18h : CARDINAL. Danse, Baptiste Coissieu

Et Voilà, 8 rue Lamartine 20h : CE QUE J’APPELLE OUBLI. Théâtre, Arnaud Stephan

Jallista, 6 rue Lamartine 21h30 MUZIKAT, concert

Jallista, 6 rue Lamartine Tarifs: Pass 3 Jours : 20€

Pass 1 jour : 8€

Pass spectacle : 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Pass 3 jours Pour les 12 à 16 ans: 10€

Ateliers gratuits sur inscriptions Lundi 16 août 2021 – A partir de 10h – Saint-Lunaire quartier de La Fourberie dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Ville Saint-Lunaire lieuville 48.63209#-2.08484