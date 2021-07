Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Festival La Fourberie en scènes Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Le festival des professionel.le.s et des amateur.e.s pour tous les âges. Festival Art Théâtre, Danse, Musique,Films, Expositions, Ateliers, Jeune public. Festival éco-responsable. Programme du Dimanche 15 août 2021 : 19h : SCENETTES DES ORGANISATEURS

20h : FRAU FRIETTE, Clown, Sonia Rioux

21h : GRAND SAFARI, Musique, Philippe Raynaud Tarifs: Pass 3 Jours : 20€

Pass 1 jour : 8€

Pass spectacle : 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Pass 3 jours Pour les 12 à 16 ans: 10€

