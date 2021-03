Festival : La Fête du court La Halle des Épinettes, 24 mars 2021-24 mars 2021, Issy-les-Moulineaux.

Festival : La Fête du court

du mercredi 24 mars au mardi 30 mars à La Halle des Épinettes

Manifestation annuelle dédiée aux films courts en durée mais grands par les talents, la **Fête du court métrage** est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.

La Fête du court métrage, du 24 au 30 mars 2021

[#lafeteducourt](https://sortir.issy.com/agenda/?oaq%5Bwhat%5D=%23lafeteducourt&oaq%5Border%5D=latest) à Issy

Depuis 9 ans, **la Halle des Épinettes** vous fait découvrir et aimer les courts métrages, au travers des projections-rencontres, des avant-séances, du ciné-club et des événements comme le Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris.

En 2021, cette approche singulière a été distinguée : **Issy-les-Moulineaux** compte ainsi parmi les 21 villes ambassadrices de la Fête du court métrage ! C’est également l’unique et seule ville des Hauts-de-Seine à porter ce label cette année.

En découle une programmation d’ateliers, d’animations et de rencontres, pour participer, échanger, fabriquer, apprendre et découvrir les coulisses du cinéma. Avec une volonté forte car, privés de projections depuis de longs mois, c’est la Fête qui viendra aux enfants des Accueils de Loisirs élémentaires, aux jeunes du Conseil Communal de la Jeunesse comme à des classes de collégiens de la Ville.

Des projections pour tout public sont aussi prévues, de même que des ateliers d’éducation aux images, sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires.

Pour explorer la galaxie des courts métrages et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et même chez vous, rendez-vous dès à présent sur :

### [www.lafeteducourt.com](http://www.lafeteducourt.com/)

Projections et animations gratuites

Du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux est ville ambassadrice de la manifestation nationale La Fête du court métrage, mêlant projections physiques et en ligne

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

