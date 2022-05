Festival La Ferme en Rythme Hauterive, 10 septembre 2022, Hauterive.

Festival La Ferme en Rythme La Ferme d’Hauterive L’Être aux Brisards Hauterive

2022-09-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-10 La Ferme d’Hauterive L’Être aux Brisards

Hauterive Orne Hauterive

L’association Mets du Rythme organise à la ferme d’Hauterive le samedi 10 septembre 2022, son festival La Ferme en Rythme.

Une scène champêtre au milieu des pommiers, pour une ambiance éclectique et variée.

A l’affiche, 6 concerts !

Apéro-concert vocal fraîcheur avec Kokopeli

Ton zinc

Zarhza

Yolamif

Les Zéclopés

Volt

Buvette et Food Truck (Bio et local) sur place !

Parking (camion accepté) et camping sur place.

On vous attend nombreux, à très vite et n’oubliez pas de partager l’évènement.

Ouverture du site 18h

L’association Mets du Rythme organise à la ferme d’Hauterive le samedi 10 septembre 2022, son festival La Ferme en Rythme.

Une scène champêtre au milieu des pommiers, pour une ambiance éclectique et variée.

A l’affiche, 6 concerts !

Apéro-concert…

lemaitre.t@orange.fr +33 6 14 62 64 87 https://www.helloasso.com/associations/mets-du-rythme/evenements/la-ferme-en-rythme

L’association Mets du Rythme organise à la ferme d’Hauterive le samedi 10 septembre 2022, son festival La Ferme en Rythme.

Une scène champêtre au milieu des pommiers, pour une ambiance éclectique et variée.

A l’affiche, 6 concerts !

Apéro-concert vocal fraîcheur avec Kokopeli

Ton zinc

Zarhza

Yolamif

Les Zéclopés

Volt

Buvette et Food Truck (Bio et local) sur place !

Parking (camion accepté) et camping sur place.

On vous attend nombreux, à très vite et n’oubliez pas de partager l’évènement.

Ouverture du site 18h

La Ferme d’Hauterive L’Être aux Brisards Hauterive

dernière mise à jour : 2022-05-20 par