Festival La Ferme en Folie Granville, 23 octobre 2021, Granville.

Festival La Ferme en Folie 2021-10-23 – 2021-10-30

Granville Manche Granville

Comme « Festi-Récré » programmé au printemps, cet éco- festival est l’occasion d’un réel moment de partage intergénérationnel pour découvrir ou redécouvrir notre territoire à travers nos produits du terroir, nos stars de nos bocages, chevaux, ânes et nos activités diverses et variées. De la ferme qui produit ou élève au restaurateur, en passant par l’atelier de transformation, tous les maillons de la chaîne sont représentés.

Pour cette 7ème édition, Le Festival renforce son positionnement d’ECO FESTIVAL, en prenant en compte cette démarche durable dans l’ensemble des ateliers proposés : spectacles, bricolage, cours de cuisine, visites de ferme et la découverte du milieu agricole…

Plus de 100 rendez-vous vous attendent !

La cohésion sociale et la solidarité entre les générations est aussi une des finalités de la Ferme en Folie, de nombreux ateliers sont proposés où la famille est au centre avec des activités de partage, de transmission des gestes d’autrefois, de bonheurs simples à vivre en famille et ensemble.

Soyez curieux, tentez des expériences nouvelles et surtout n’hésitez pas à consulter l’ensemble du programme également disponible sur : www.fermeenfolie.fr

Ouverture des Réservations le samedi 9 octobre à 12h via le site internet. Les ateliers vont de la gratuité à environ 35€/ atelier.

Retour sur les éditions précédentes : https://www.facebook.com/festivallafermeenfolie

n.thebault@otgtm.fr +33 7 87 95 66 00

dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT Granville Terre et Mer