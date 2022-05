Festival : La ferme électronique Saint-Juéry, 16 juillet 2022, Saint-Juéry.

Festival : La ferme électronique La Rouvarie Saint-Juéry

2022-07-16 – 2022-07-17

La Rouvarie Saint-Juéry Aveyron

Saint-Juéry Dans ce nouvel événement nous souhaitons mélanger les dj’s , les groupes musicaux , les exposants , les artistes de spectacles le lieu se situe en aveyron sud à 50 mn d’Albi et 1h30 de toulouse dans un cadre reposant et paisible , Pour ce qui connaisse le lieu déjà et pour ce qui souhaitent faire connaissance ….

Après la première édition qui a été magnifique en rencontre et partage . Nous décidons la deuxième édition nature , paysage , amour , musique qui nous relie

terradelici12@gmail.com +33 6 38 93 72 45 https://terradelici.puzl.com/home-1

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

La Rouvarie Saint-Juéry

