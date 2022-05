FESTIVAL LA DINETTE – “VOUS VENIEZ À PEINE DE PARTIR … ” – CIE LES VOISINS DU DESSUS, 5 juin 2022, .

FESTIVAL LA DINETTE – “VOUS VENIEZ À PEINE DE PARTIR … ” – CIE LES VOISINS DU DESSUS

2022-06-05 – 2022-06-05

Théâtre d’objets et marionnettes nA partir de 4 ans Que se passe-t-il dans un théâtre quand le spectacle est terminé et que le public est parti ? Ici, on y imagine un monde onirique, ironique et plein de poésie vu dans les yeux d’un drôle de petit personnage. Pas de texte mais des onomatopées et des termes de théâtre pris au pied de la lettre. Une impressionnante machinerie de poulies et de trappes enchaînent les scénettes au sein d’un mini théâtre à l’italienne. www.voisinsdudessus.com nInfos pratiques Dimanche 5 juin 2022 à 10h et 11h30 nMas-de-Londres, lieu-dit Les Baralles Tout public, à partir de 4 ans Tarif : 3 € nRéservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

Théâtre d’objets et marionnettes nA partir de 4 ans Que se passe-t-il dans un théâtre quand le spectacle est terminé et que le public est parti ? Ici, on y imagine un monde onirique, ironique et plein de poésie vu dans les yeux d’un drôle de petit personnage. Pas de texte mais des onomatopées et des termes de théâtre pris au pied de la lettre. Une impressionnante machinerie de poulies et de trappes enchaînent les scénettes au sein d’un mini théâtre à l’italienne. www.voisinsdudessus.com nInfos pratiques Dimanche 5 juin 2022 à 10h et 11h30 nMas-de-Londres, lieu-dit Les Baralles Tout public, à partir de 4 ans Tarif : 3 € nRéservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

