FESTIVAL LA DINETTE SPECTACLE RHAPSODIES NOMADES GET UP ! BADABOUM Saint-Martin-de-Londres, vendredi 24 mai 2024.

Chaque année, le festival jeune public, La Dinette, proposé par Bouillon Cube, arpente le territoire à la rencontre des plus jeunes et des familles, durant les mois de mai et juin.

Chaque année, le festival jeune public, La Dinette, proposé par Bouillon Cube, arpente le territoire à la rencontre des plus jeunes et des familles, du 3 mai au 21 juin 2024.

Des séances jeune public, scolaires, tout public, très jeune public et ados.

Des formes variées avec du théâtre, de la danse, du cirque, des marionnettes, de la musique…

VENDREDI 24 MAI

16h45 Rhapsodies Nomades Get up ! Badaboum

Spectacle bébé de 0 à 5 ans.

Relais petite enfance / St Martin de Londres 3 euros

Date organisée en partenariat avec le service petite enfance de la CCGPSL.

SPECTACLES SUR RÉSERVATION (gratuits et payants)

Via Hello Asso ou par mail si vous ne souhaitez pas régler en ligne grange@bouilloncube.fr 3 3 EUR.

Début : 2024-05-24 16:45:00

fin : 2024-05-24

Route des Cévennes

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie grange@bouilloncube.fr

