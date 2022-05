FESTIVAL LA DINETTE – “RÊVERIE #2” –COMPAGNIE LES GRISETTES Saint-Clément-de-Rivière, 25 mai 2022, Saint-Clément-de-Rivière.

FESTIVAL LA DINETTE – “RÊVERIE #2” –COMPAGNIE LES GRISETTES Saint-Clément-de-Rivière

2022-05-25 – 2022-05-25

Saint-Clément-de-Rivière Hérault Saint-Clément-de-Rivière

Lecture mouvementée / Projet participatif nA partir de 11 ans La compagnie Les Grisettes et les élèves de seconde du Lycée Jean Jaurès convoquent les figures féministes de la révolution française à aujourd’hui et s’interrogent sur la liberté, l’égalité, la fraternité et la sororité. Déambulant dans le Site Nature de St Clément de Rivière, ils·elles tenteront un voyage historique, en questionnant notre présent et en vous invitant à rêver à un avenir plus juste. www.lesgrisettes.fr Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 nGratuit Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

