FESTIVAL LA DINETTE – “ON DIT PAS HEIN !” –COLLECTIF ZOU

Danse – A partir de 6 ans Trois personnages à l'univers absurde et décalé se rencontrent au pied d'un carrefour. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'aventure d'une rencontre n'est jamais anodine, son histoire s'imprime en nous. www.collectifzou.jimdo.fr nInfos pratiques Samedi 4 juin 2022 à 16 h 30 nMas-de-Londres, lieu-dit Les Baralles Tout public, à partir de 3 ans Tarif : 3 € nRéservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

