Mas-de-Londres Hérault Mas-de-Londres EUR 3 Le 1er juin, dans le cadre du Festival La Dinette, la compagnie Les Soleils piétons présente “Monsieur”, une balade tendre et loufoque où le merveilleux n’est jamais très loin pour qui sait regarder le monde avec des yeux de chat… ou d’enfant ! Monsieur est le chat de Lisa. C’est elle qui s’occupe de lui. Parfois Lisa ne lui accorde pas assez d’attention. Mais ça ne fait rien, Monsieur est bien occupé. Il a ses rendez-vous. Au fil de ses voyages, il rencontre ses voisins et sort grandi de ses aventures…. “Monsieur” est inspiré de Où va le chat ? de Léa Decan (éd. L’Agrume), élu par les enfants de maternelles dans le cadre du prix Petite Enfance 2020 organisé par la ville de Gaillac et Gaillac-Graulhet Agglomération. www.lessoleilspietons.com

Distribution Construction et jeu : Sophie Laporte

Mise en scène : Mathilde Aguirre et Sophie Laporte Production : Les Soleils piétons

Partenaires : ville de Gaillac, Gaillac-Graulhet Agglomération, ville de Mauguio-Carnon, ville de Pézenas, Théâtre La vista-La Chapelle – Montpellier

Infos pratiques Mercredi 1er juin 2022 à 10 h 30

Mas-de-Londres, lieu-dit Les Baralles Tout public, à partir de 3 ans

Durée : 30 min

Tarif : 3 €

Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

