FESTIVAL LA DINETTE – “L’OGRESSE POILUE” – CONTE MUSICAL AVEC MASQUE ET MARIONNETTE Saint-Bauzille-de-Montmel, 18 mai 2022, Saint-Bauzille-de-Montmel.

2022-05-18 – 2022-05-18

Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault Saint-Bauzille-de-Montmel

Le 18 mai, dans le cadre du Festival La Dinette, la compagnie Ô Possum présente “L’Ogresse poilue”, un conte qui nous parle de désir plus fort que la peur, de méchanceté et d’innocence, de tradition et de liberté… et de crêpes ! La mama Cécilia et sa fille Chiara, aiment beaucoup les crêpes, tellement qu’elles ne mangent que ça. Mais un jour la mama Cécilia en a assez et envoie sa poêle à crêpes magique à sa mère, la Maminna, qui vit de l’autre côté de la forêt touffue où se cache l’Ogresse Poilue. Chiara, la petite fille, habitée par son désir irrésistible de crêpes, bravera ses peurs et les légendes locales en traversant la forêt interdite. Elle croisera dans son périple un fleuve solitaire ainsi qu’une vieille chèvre et échappera de justesse à l’Ogresse Poilue. Librement inspiré de l’album éponyme de Fabienne Morel et Deborah Di Gilio (éd. Syros), et du conte “La fausse grand-mère” d’Italo Calvino, ce conte parle de transmission, de violences et de désirs. Avec humour la narratrice, accompagné d’un musicien multi instrumentiste, s’adresse à tous, se jouant des mots et des situations pour nous conter son histoire avec marionnette, masques et musique live. Distributio nDe et avec Mélodie Pareau et Antonin Durécu nComposition musicale et interprétation : Antonin Durécu nCréation Lumière : Marion Durand nConception masque ogresse: Koba Royer nConception marionnette : Jo Smith et Mélodie Pareau Production : Cie O Possum Partenariat de production : Ville de Foix, Le relais de poche, La Limonaderie, L’Aftha et Regards de Femmes, Cie Cimi Monde nInfos pratiques Mercredi 18 mai 2022 à 11 h nSaint-Bauzille-de-Montmel, cour du chai Tout public, à partir de 6 ans nDurée : 55 mi Tarif : 3 € nRéservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42

