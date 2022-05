FESTIVAL LA DINETTE – “LE DOMPTEUR DE SONIMAUX !” – CHEESECAKE CIE

FESTIVAL LA DINETTE – “LE DOMPTEUR DE SONIMAUX !” – CHEESECAKE CIE, 4 juin 2022, . FESTIVAL LA DINETTE – “LE DOMPTEUR DE SONIMAUX !” – CHEESECAKE CIE

2022-06-04 – 2022-06-04 Théâtre clow A partir de 5 ans Sur une piste d’un mètre de diamètre, Gigi Gratofsky vient présenter son numéro de dressage de Sonimaux. Aussi invisibles que bavards, ces drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel sous la direction fantasque d’un Gigi se démenant tant bien que mal dans son monde imaginaire. www.cheeesecakecie.com nInfos pratiques Samedi 4 juin 2022 à 18h nMas-de-Londres, lieu-dit Les Baralles Tout public, à partir de 3 ans Tarif : 3 € nRéservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube. Théâtre clow A partir de 5 ans Sur une piste d’un mètre de diamètre, Gigi Gratofsky vient présenter son numéro de dressage de Sonimaux. Aussi invisibles que bavards, ces drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel sous la direction fantasque d’un Gigi se démenant tant bien que mal dans son monde imaginaire. Théâtre clow A partir de 5 ans Sur une piste d’un mètre de diamètre, Gigi Gratofsky vient présenter son numéro de dressage de Sonimaux. Aussi invisibles que bavards, ces drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel sous la direction fantasque d’un Gigi se démenant tant bien que mal dans son monde imaginaire. www.cheeesecakecie.com nInfos pratiques Samedi 4 juin 2022 à 18h nMas-de-Londres, lieu-dit Les Baralles Tout public, à partir de 3 ans Tarif : 3 € nRéservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville