FESTIVAL LA DINETTE – “LA FERME DES ANIMAUX” – THÉÂTRE D’OBJETS Sainte-Croix-de-Quintillargues, 1 juin 2022, Sainte-Croix-de-Quintillargues.

FESTIVAL LA DINETTE – “LA FERME DES ANIMAUX” – THÉÂTRE D’OBJETS Sainte-Croix-de-Quintillargues

2022-06-01 – 2022-06-01

Sainte-Croix-de-Quintillargues Hérault Sainte-Croix-de-Quintillargues

Le 1er juin, dans le cadre du Festival La Dinette, la compagnie La Fleur du Boucan présente “La Ferme des Animaux”, d’après George Orwell : cette fable dystopique transposée dans le monde animal questionne le rôle de l’être humain face au pouvoir.

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous les animaux sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent : commence alors une lutte acharnée pour le pouvoir. De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place ? Et si une révolution menée par des gens ivres de pouvoir n’aboutissait qu’à un changement de maître ?

« En transposant les questions politiques dans le monde animal, Orwell garantit l’universalité et l’intemporalité de son sujet. Comme dans les fables de La Fontaine, il utilise les animaux pour nous parler de nous. Quand il écrit ce roman en 1945, Orwell en fait clairement une satire de la révolution russe et de l’arrivée de Staline au pouvoir. Mais par sa puissance métaphorique, cette fable raconte plus largement l’histoire de toutes les révolutions passées et à venir : la révolution française, la Terreur, Napoléon, la Commune… mais aussi de manière prophétique, nombreux épisodes de notre histoire contemporaine : les printemps arabes, Nuit Debout, Notre Dame des Landes, les Gilets Jaunes.

Orwell met à jour le mécanisme des révolutions. Il ouvre ainsi tous les questionnements que posent le pouvoir, sa juste répartition, sa représentation et son application… » – La Fleur du Boucan

Distribution

Adaptation, écriture et création collective

Direction artistique : Nicolas Luboz

Mise en scène : Manuel Diaz

Interprétation : Sara Charrier et Nicolas Luboz

Scénographie : Federica Buffoli

Création lumières : Flora Cariven

Musique : Manuel Diaz

Fabrication masques : Charlène Dubreton

Diffusion spectacles : Véronique Fourt

Administration : Onie le Génie

Production : La Fleur du Boucan

Co-productions : Collectif En jeux – Théâtre du Grand-Rond (Le Tracteur) – Festival Marionnettissimo – MIMA (Mirepoix) – Bouillon Cube (Causse de la Selle)- ARTO, Saison au Kiwi et en itinérance (Festival de rue de Ramonville)

Avec le soutien financier de : la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse.

Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux. Ce spectacle est co-produit par les membres du Collectif En jeux.

Partenaires : salle La Négrette-Communauté de communes Grand Sud Tarn & Garonne (Labastide St Pierre), Théâtre de l’Usine (Saint Céré), Centre Henri Desbals (Toulouse), Théâtre Antonin Artaud (Gaillac), Abbaye de Sorèze, Théâtre Olympe de Gouges (Montauban), centre culturel Le Kiwi (Ramonville St-Agne), Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, Théâtre Molière Sète Scène Nationale Archipel de Thau

Infos pratiques

Mercredi 1er juin 2022 à 16 h

Sainte-Croix-de-Quintillargues, salle polyvalente

Tout public, à partir de 8 ans

Durée : 1 h

Tarif : 3 €

Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42

Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

Le 1er juin, dans le cadre du Festival La Dinette, la compagnie La Fleur du Boucan présente “La Ferme des Animaux”, d’après George Orwell : cette fable dystopique transposée dans le monde animal questionne le rôle de l’être humain face au pouvoir.

Le 1er juin, dans le cadre du Festival La Dinette, la compagnie La Fleur du Boucan présente “La Ferme des Animaux”, d’après George Orwell : cette fable dystopique transposée dans le monde animal questionne le rôle de l’être humain face au pouvoir.

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous les animaux sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent : commence alors une lutte acharnée pour le pouvoir. De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place ? Et si une révolution menée par des gens ivres de pouvoir n’aboutissait qu’à un changement de maître ?

« En transposant les questions politiques dans le monde animal, Orwell garantit l’universalité et l’intemporalité de son sujet. Comme dans les fables de La Fontaine, il utilise les animaux pour nous parler de nous. Quand il écrit ce roman en 1945, Orwell en fait clairement une satire de la révolution russe et de l’arrivée de Staline au pouvoir. Mais par sa puissance métaphorique, cette fable raconte plus largement l’histoire de toutes les révolutions passées et à venir : la révolution française, la Terreur, Napoléon, la Commune… mais aussi de manière prophétique, nombreux épisodes de notre histoire contemporaine : les printemps arabes, Nuit Debout, Notre Dame des Landes, les Gilets Jaunes.

Orwell met à jour le mécanisme des révolutions. Il ouvre ainsi tous les questionnements que posent le pouvoir, sa juste répartition, sa représentation et son application… » – La Fleur du Boucan

Distribution

Adaptation, écriture et création collective

Direction artistique : Nicolas Luboz

Mise en scène : Manuel Diaz

Interprétation : Sara Charrier et Nicolas Luboz

Scénographie : Federica Buffoli

Création lumières : Flora Cariven

Musique : Manuel Diaz

Fabrication masques : Charlène Dubreton

Diffusion spectacles : Véronique Fourt

Administration : Onie le Génie

Production : La Fleur du Boucan

Co-productions : Collectif En jeux – Théâtre du Grand-Rond (Le Tracteur) – Festival Marionnettissimo – MIMA (Mirepoix) – Bouillon Cube (Causse de la Selle)- ARTO, Saison au Kiwi et en itinérance (Festival de rue de Ramonville)

Avec le soutien financier de : la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse.

Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux. Ce spectacle est co-produit par les membres du Collectif En jeux.

Partenaires : salle La Négrette-Communauté de communes Grand Sud Tarn & Garonne (Labastide St Pierre), Théâtre de l’Usine (Saint Céré), Centre Henri Desbals (Toulouse), Théâtre Antonin Artaud (Gaillac), Abbaye de Sorèze, Théâtre Olympe de Gouges (Montauban), centre culturel Le Kiwi (Ramonville St-Agne), Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, Théâtre Molière Sète Scène Nationale Archipel de Thau

Infos pratiques

Mercredi 1er juin 2022 à 16 h

Sainte-Croix-de-Quintillargues, salle polyvalente

Tout public, à partir de 8 ans

Durée : 1 h

Tarif : 3 €

Réservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42

Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

La Fleur du Boucan

Sainte-Croix-de-Quintillargues

dernière mise à jour : 2022-04-25 par