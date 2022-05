FESTIVAL LA DINETTE – “JEANNOT JEANNETTE” – PIC ET COLEGRAM, 4 juin 2022, .

FESTIVAL LA DINETTE – “JEANNOT JEANNETTE” – PIC ET COLEGRAM

2022-06-04 – 2022-06-04

Chansons pour petites et grandes personnes Chez Jeannot Jeannette la litote glisse là et l’on chante tout haut, tout bas. Les voix s’amusent des mots, s’harmonisent, s’accompagnent et les instruments se répondent. Avec jugeote, sans marottes et une seule envie en voix de tête : écrire, composer et chanter ! www.pic-et-colegram.fr Infos pratiques Samedi 4 juin 2022 à 21h30 nMas-de-Londres, lieu-dit Les Baralles nRéservation obligatoire, de préférence par mail : grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 42 Représentation financée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et accueillie en partenariat avec la commune de Mas-de-Londres, dans le cadre du festival La Dinette organisé par Bouillon Cube.

