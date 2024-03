Festival La Cour des Contes : spectacles jeune public La Julienne Genève, samedi 27 avril 2024.

Festival La Cour des Contes : spectacles jeune public Contes pour petites oreilles Samedi 27 avril, 09h00 La Julienne CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:30:00+02:00

9h : Ma maison fait clic-clac (dès 2 ans)

9h30 : Une histoire de soleil (dès 18 mois)

10h30 : Ma maison fait clic-clac (dès 2 ans)

11h00 : « P’tit bonhomme et cie » (dès 5 ans)

16h00 : Une histoire de soleil (dès 18 mois)

16h30 : « Tèmpi Tèmtoa » (dès 1 an)

Sur réservation, CHF 10.-/adulte, CHF 10.-/enfant.

Les enfants n’ayant pas l’âge indiqué ne seront admis dans la salle.

Infos et billetterie sur www.lacourdescontes.ch

+ 9h-11h et 15h-17h : ateliers créatifs dès 3 ans (gratuits, sans inscription)

+ 9h-12h : Photomaton dont vous êtes le/la héro-ïne (gratuit, sans inscription)

La Julienne Route de Saint-Julien 116 1228 Plan les Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/3pYy37G7zf/ »}] [{« link »: « http://www.lacourdescontes.ch »}]

Laurent Barlier