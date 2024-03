Festival La Cour des Contes : « Même pas vrai !? » La Julienne Genève, dimanche 28 avril 2024.

Festival La Cour des Contes : « Même pas vrai !? » Laissez-vous conter ! Dimanche 28 avril, 11h00 La Julienne CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T11:00:00+02:00 – 2024-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T11:00:00+02:00 – 2024-04-28T12:00:00+02:00

Tout public, dès 6 ans

Quoi de plus réjouissant que de s’installer, se laisser aller à écouter avec les yeux et à regarder avec les oreilles ? Il suffit de suivre le conteur qui, au gré de sa fantaisie, vous emmènera sur des chemins de traverse et de traviole.

« Même pas vrai!? »

Bien sûr que si puisque ce sont des histoires, des contes, légendes et histoires contemporaines choisis pour leur saveur, leur sagesse et le ravissement qu’ils procurent alors, forcément, c’est pour de vrai.

Pierre Delye : Ecriture et récit

La Julienne Route de Saint-Julien 116 1228 Plan les Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/3pYy37G7zf/ »}]

DR