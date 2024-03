Festival La Cour des Contes : « La tournée des grands contes » La Julienne Genève, vendredi 26 avril 2024.

Festival La Cour des Contes : « La tournée des grands contes » Après celle des grands-ducs, il fallait bien qu’il y ait celle-ci ! Vendredi 26 avril, 21h00 La Julienne dès CHF 10.-

Spectacle ado/adulte

Autour d’un grand conte merveilleux adapté, revisité avec soin et amour, fantaisie et modernité, un long récit où l’on prend le temps de s’installer, d’autres histoires viennent compléter la soirée. Venez et vous n’en reviendrez pas !

Récit : Pierre Delye

La Julienne Route de Saint-Julien 116 1228 Plan les Ouates Genève 1228 Genève

