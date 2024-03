Festival La Cour des Contes : “Evidaence” La Julienne Genève, samedi 27 avril 2024.

Samedi 27 avril, 21h00 La Julienne dès CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T21:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T21:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

Spectacle ado/adulte

Sur le manège des insatiables en tous genres tournent les gourmands, les assoiffés, les vengeurs, les envieux, les avares, les vaniteux et les ambitieux. Qu’ils viennent du Japon, d’Amazonie ou de Grèce, ils ont tous un point commun : l’absence de limite. Quelle frustration intense partagée !

Sur scène, conteuse et musicien, mère et fils, s’opposent et s’accordent, mais rassemblent autour d’un thème qui dépasse les particularismes.

Contes et textes : Néfissa Bénouniche

Mise en jeu : Mireille Antoine

Musique : Malik Kaufmann (percussions guitare, clavier)

La Julienne Route de Saint-Julien 116 1228 Plan les Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/3pYy37G7zf/ »}]

