Festival La Cour des Contes Autre lieu, 29 avril 2022, Genève.

Festival La Cour des Contes

du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai à Autre lieu

10 jours durant, Plan-les-Ouates (Genève) se transforme en capitale de l’art de la parole. Entre récits traditionnels et contemporains, La Cour des Contes est le festival incontournable des amateurs de littérature orale. Avec plus de 40 représentations, petites et grandes oreilles trouveront à coup sûr leur bonheur. Rendez-vous à La julienne, Maison des arts et de la culture de Plan-les-Ouates, mais aussi dans des lieux plus surprenants tels que le Temple protestant ou une maison communautaire de Plan-les-Ouates, la salle du bar Le Chat Noir et le Musée d’art et d’histoire ! Laissez-vous également surprendre par la variété du programme : des récits de vie, des histoires terrifiantes, des classiques de la littérature, de la musique, de la mythologie grecque et japonaise et des contes pour tout-petits.

de CHF 5.- à CHF 20.-

Une fois n’est pas coutume, vous allez adorer qu’on vous raconte des histoires !

