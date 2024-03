Festival La Cour des Contes : « Au confins du monde » La Julienne Genève, vendredi 26 avril 2024.

Festival La Cour des Contes : « Au confins du monde » Voix, musique et langue signée se mêlent au profit d’un conte captivant, poétique et complice, truffé d’images et bourré d’humour. Vendredi 26 avril, 19h00 La Julienne dès CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

Spectacle ado/adulte

Un récit où au rythme des corps, on rêve d’un ailleurs à portée de main, là où vivent celles et ceux libres d’être ce qu’ils sont.

Au temps où les rois s’étaient partagé le monde, les gueuses et les gueux erraient dans des chemins peu fréquentés. Il y avait celle qui voyait avec les oreilles, la fille de faïence, un bègue, une bigle, une bossue, un boiteux, des corps cassés, des cœurs à nu. Toutes et tous fuyaient la loi de leur roi.

Voix, musique et langue signée se mêlent au profit d’un conte captivant, poétique et complice, truffé d’images et bourré d’humour.

Écriture et récit : Christine Horman

Récit signé : Evelyne Devuyst

Musique, chant et récit : Marie Thys

Mise en espace : Isabelle Puissant

Photographie : Novella De Giorgi

Un spectacle de Là Où Cie en français / langue signée

La Julienne Route de Saint-Julien 116 1228 Plan les Ouates Genève 1228 Genève

Novella De Giorgi