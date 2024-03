Festival La Cour des Contes : « Archibald » La Julienne Genève, samedi 27 avril 2024.

Festival La Cour des Contes : « Archibald » Attention saga ! Samedi 27 avril, 17h00 La Julienne CHF 10.-

Début : 2024-04-27T17:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:15:00+02:00

Fin : 2024-04-27T17:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:15:00+02:00

Tout public, dès 8 ans

Attention saga !

Fantaisie débridée et récit d’aventures de haut niveau pour un lutin plutôt au ras du sol !

Un jour (et en plus c’était la nuit !) il commet la farce de trop, celle qu’il aurait mieux valu savoir avant qu’il ne fallait surtout pas la faire après !

À cause d’elle, Archibald devra partir sans savoir qu’il va rencontrer fée, sorcière, aigle et, pire, des humains.

Pierre Delye : Ecriture et récit

La Julienne Route de Saint-Julien 116 1228 Plan les Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/3pYy37G7zf/ »}]

