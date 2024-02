FESTIVAL LA CORDE RAIDE Salle du Carré d’argent Pontchâteau, jeudi 11 avril 2024.

Du 5 avril au 14 avril

PONTCHATEAU

Festival la Corde Raide Concerts, ateliers, conférences, spectacles, brocante musicale

Jeudi 11 avril au Carré d’argent Soirée folk et rock décalé Lucien Chéenne Giedré Elmer Foot Beat

Vendredi 12 avril au Carré d’argent Soirée rock et blues seventies Komodor Gaelle Buswel Dynamite Shakers Datcha Mandala

Samedi 13 avril de 15h à 19h, salle de la Boule d’or concerts gratuits Quentin Winter O’Bronson Hawaiian Pistoleros

Samedi 13 avril au Carré d’argent Soirée rock celtique irlandais Green Lads Sons of O’Flaherty The Greenings Uncle Bard & the dirty bastards

Dimanche 14 avril de 15h à 19h Off cordes salle de la Boule d’Or concerts gratuits Jenny with the band Shady Fat Kats Stockholm

Plus d’informations sur https://www.festival-lacorderaide.fr/ .

Salle du Carré d’argent Rue du Port du Four

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire otsi@cc-paysdepontchateau.fr

