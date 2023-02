Festival La Corde Raide-Pass 1J CARRE D’ARGENT, 11 mars 2023, PONTCHATEAU.

CARRE D’ARGENT PONTCHATEAU Allée du Brivet Loire-Atlantique

L’ASSOCIATION PONT D’ZIC (2-1114715/3-1114716) PRESENTE CE FESTIVAL

FESTIVAL LA CORDE RAIDE – 2023

KO KO MO – SILENCE RADIO – MEDICIS / CELKILT – MERZHIN – RUE DE LA FORGE / LAURA COX – NINA ATTAL – ETC…

Le Festival La Corde Raide revient encore plus fort pour sa 4ème édition qui se déroulera du 4 au 13 Mars 2022 sur le territoire de Pont-Château (44).

L’esprit n’a jamais été autant à la découverte et aux plaisirs de retrouver autant d’artistes passionnés par la guitare et la musique en générale.

Venez découvrir la beauté d’un ciné-concert engagé avec le trio à cordes Bleu Pétrole ; danser lors d’une soirée country endiablée ; chanter lors de l’ouverture du Carré d’Argent pour une soirée au son Punk Rock des Fatals Picards, de Darcy, de Justin(e) et Dirty Old Mat. Continuez ensuite votre route en profitant de concerts gratuits aux accents blues et Folk. Continuez de profiter de la belle enceinte du Carré d’Argent pour la deuxième soirée Rock avec les Ramoneurs de Menhirs, Monty Picon, les Bogz Celtic Cats et Vintage Cover.

Enfin, ne manquez pas la soirée de clôture du festival qui se fera dans une ambiance Blues avec Manu Lanvin et The Blue Butter Pot.

Autant de musique, de découvertes et de live qui auront le mérite de placer la guitare au cœur de votre musique pendant tout un weekend qui accueillera également une brocante musicale, un atelier pour régler votre instrument et une exposition sur les éditions précédentes du festival.

Avec ce pêle-mêle de concerts et d’activités, vous trouverez sûrement un moyen de satisfaire vos envies d’écoute et de découverte de genres musicaux portés par la guitare depuis des décennies.

Informations pratiques :

Placement : libre – Assis / Debout (place non garantie)

Tarif réduit : Etudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, sur présentation d’une pièce justificative à l’entrée.

Tarif jeune public : A partir du 1er jour des 10 ans jusqu’au dernier jour des 17 ans sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité avec date de naissance.

N° informations PMR : 06 81 47 89 87

