Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FESTIVAL LA COMEDIE DU RIRE Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

FESTIVAL LA COMEDIE DU RIRE, 22 mars 2021-22 mars 2021, Montpellier. FESTIVAL LA COMEDIE DU RIRE 2021-03-22 – 2021-03-25

Montpellier Hérault EUR 29.5 La Comédie du Rire revient en version réduite du 22 au 25 mars 2021 à l’Opéra Comédie, salle Molière Pour vous régaler, des 3 étoiles de l’humour : Tanguy Pastureau, Sandrine Sarroche, Aymeric Lompret, Benjamin Tranié Spectacles prévus :

-22 mars 2021 Tanguy Pastureau

-23 mars 2021 Aymeric Lompret

-24 mars 2021 Benjamin Tranié

-25 mars 2021 Sandrine Sarroche Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

Sous réserve de modifications dues au contexte sanitaire actuel. La Comédie du Rire revient en version réduite du 22 au 25 mars 2021 à l’Opéra Comédie, salle Molière Pour vous régaler, des 3 étoiles de l’humour : Tanguy Pastureau, Sandrine Sarroche, Aymeric Lompret, Benjamin Tranié contact.cocotteminute@gmail.com +33 6 64 33 97 22 http://compagniecocotteminute.com/comedie-du-rire/ La Comédie du Rire revient en version réduite du 22 au 25 mars 2021 à l’Opéra Comédie, salle Molière Pour vous régaler, des 3 étoiles de l’humour : Tanguy Pastureau, Sandrine Sarroche, Aymeric Lompret, Benjamin Tranié La Comédie du Rire revient en version réduite du 22 au 25 mars 2021 à l’Opéra Comédie, salle Molière Pour vous régaler, des 3 étoiles de l’humour : Tanguy Pastureau, Sandrine Sarroche, Aymeric Lompret, Benjamin Tranié Spectacles prévus :

-22 mars 2021 Tanguy Pastureau

-23 mars 2021 Aymeric Lompret

-24 mars 2021 Benjamin Tranié

-25 mars 2021 Sandrine Sarroche Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

Sous réserve de modifications dues au contexte sanitaire actuel.

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier