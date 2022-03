Festival la Colombe Sainte-Colombe-de-Duras, 11 juin 2022, Sainte-Colombe-de-Duras.

Festival la Colombe Sainte-Colombe-de-Duras

2022-06-11 – 2022-06-11

Sainte-Colombe-de-Duras Lot-et-Garonne Sainte-Colombe-de-Duras

L’association la Colombe prépare sa 1ère édition 2022 : Musiciens et DJ aux différents styles se relaieront à partir de 15h sur notre scène extérieure posée en pleine nature.

Sur place vous pourrez trouver un marché regroupant snack, grillades, animations pour enfants, arts et objets artisanaux….

Rendez-vous le Samedi 11 Juin à Sainte Colombe de Duras à partir de 15H pour vivre une expérience chaleureuse, gourmande et musicale !

+33 5 53 83 82 49

Sainte Colombe

Sainte-Colombe-de-Duras

dernière mise à jour : 2022-03-16 par