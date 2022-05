Festival la Collégiale : Andreas Scholl & l’Ensemble Matheus

Festival la Collégiale : Andreas Scholl & l’Ensemble Matheus, 20 juillet 2022, . Festival la Collégiale : Andreas Scholl & l’Ensemble Matheus

2022-07-20 – 2022-07-20 Concert d’Andreas Scholl (chanteur) et l’Ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe Spinosi.

Programme : Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolese et cantate Cessate Omai Cessate de Antonio Vivaldi. dernière mise à jour : 2022-04-19 par

