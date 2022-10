Festival La clef dans le sac – Marcel Djongo – Sacrés Rois Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Festival La clef dans le sac – Marcel Djongo – Sacrés Rois Azay-le-Ferron, 26 octobre 2022, Azay-le-Ferron. Festival La clef dans le sac – Marcel Djongo – Sacrés Rois

4 bis rue de la Poste Azay-le-Ferron Indre

2022-10-26 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-26 Azay-le-Ferron

Indre L’équipe d’organisation et les artistes sont heureux de vous retrouver pour cette 11 ème édition du festival.

Des rois, en en trouve partout et à la pelle ! Mais aucun ne ressemble à l’autre : rois fainéants, rois mages, roi de pique, roi des imbéciles, roi des animaux… Sont-ils comme nous ? Comment devient-on roi à la place du roi ?… Des questions qui ont forcément besoin de réponses ! Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !

Tout public dès 3 ans – Durée : 45 min Daniel Nowak

Azay-le-Ferron

dernière mise à jour : 2022-12-31 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Azay-le-Ferron Adresse 4 bis rue de la Poste Azay-le-Ferron Indre Ville Azay-le-Ferron lieuville Azay-le-Ferron Departement Indre

Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-ferron/

Festival La clef dans le sac – Marcel Djongo – Sacrés Rois Azay-le-Ferron 2022-10-26 was last modified: by Festival La clef dans le sac – Marcel Djongo – Sacrés Rois Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 26 octobre 2022 4 bis rue de la Poste Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Indre

Azay-le-Ferron Indre