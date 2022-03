Festival La chartreuse du Liget en Musiques Hier & Aujourd’hui Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois

Indre-et-Loire

Festival La chartreuse du Liget en Musiques Hier & Aujourd’hui Chemillé-sur-Indrois, 21 juillet 2022, Chemillé-sur-Indrois. Festival La chartreuse du Liget en Musiques Hier & Aujourd’hui Chemillé-sur-Indrois

2022-07-21 – 2022-07-21

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Chemillé-sur-Indrois 31 EUR 31 Festival de musiques classiques, contemporaines et de création.

Artistes internationaux, musique du répertoire et musique contemporaine sont au programme du festival ancré à La Chartreuse du Liget, lieu remarquable du Patrimoine Lochois. Festival de musiques classiques, contemporaines et de création.

Chemillé-sur-Indrois

