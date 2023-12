Festival La Carte Blanche avec la Compagnie Paris-Berlin Théâtre de l’Opprimé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival La Carte Blanche avec la Compagnie Paris-Berlin Théâtre de l’Opprimé Paris, 9 janvier 2024, Paris. Du mardi 09 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024 :

.Tout public. payant Pièce de théâtre (payant), laboratoire (gratuit) et conférences (gratuit) sur réservation Comme chaque année, le Théâtre de l’Opprimé ouvre ses portes en milieu de saison à un collectif de créateurs, leur laissant carte blanche pour créer et présenter au public le fruit de leur travail. Cette saison, la compagnie Paris-Berlin aura les clefs de la structure pour deux semaines remplies de spectacles, conférences, laboratoire et ateliers ! PIECE DE THEATRE « JUSTICE 67» Quelle puissance pourrait faire comparaitre les États-Unis pour leurs crimes durant la guerre du Vietnam ? Justice 67 met en scène des citoyens ordinaires armés de leur seul verbe qui, emmenés par Sartre, décident de rendre justice quand la justice elle-même manque à ses obligations de sanctionner les crimes internationaux les plus graves, dont le crime de génocide. Une justice alternative d’autant plus efficace qu’elle demeure symbolique. À partir de 14 ans [temoignage de victimes pouvant heurter le public] texte de Frédéric Barriera et Guillaume Mouralis • avec François Bartier, Carl Bergerard, Emma Debroise, Christèle Lefèbvre • mise en scène Barriera Frédéric • création lumière Bergerard Carl • création sonore Bloedhorn Thorsten • soutien de Artcena, Conseil Départemental de la Manche, Théâtre Lisieux Normandie, Sur mesure Berlin, Les Fours à chaux (Regnéville-sur-mer), Le Rhino l’a vu, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Theatransiat Du Mercredi au Samedi 20:30 Dimanche 17h CONFERENCES (Entrée libre sur réservation) mardi 9 janvier 2024 à 20h Citizen Tribunal – The Russell Tribunal for Vietnam, film documentaire de Clara Ott, 2022, 51 minutes. Projection suivie d’un échange avec des historiens. samedi 13 janvier 2024 à 17h Sciences sociales, justice et théâtre : le corps et la parole des témoins dans le prétoire (Tribunal Russell / CPI). Intervention dialoguée en interaction avec le public. mardi 16 janvier 2024 à 20h Théâtre, cinéma et justice : table ronde avec des artistes et des historiens. samedi 20 janvier 2024 à 17h La représentation théâtrale des procès d’après-guerre dans le théâtre documentaire. Conférence. ATELIERS (Entrée libre sur réservation) Jeudi 11 & Jeudi 18 Janvier 14:00 «Atelier juridique» Vendredi 19 Janvier 17:00-18:30 «Atelier adulte de préparation à la prise de parole pendant la représentation» Théâtre de l’Opprimé 78 Rue du Charolais 75012 Paris Contact : https://www.theatredelopprime.com/d-tails-et-inscription/festival-la-carte-blanche https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://theatredelopprime.mapado.com/

Compagnie Paris Berlin Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75012 Lieu Théâtre de l'Opprimé Adresse 78 Rue du Charolais Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de l'Opprimé Paris latitude longitude 48.8430840190701,2.38305000699268

