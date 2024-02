Festival | La cagouille zen Salle polyvalente Gensac-la-Pallue, vendredi 31 mai 2024.

Festival | La cagouille zen Salle polyvalente Gensac-la-Pallue Charente

La Cagouille Zen est le premier festival en Charente qui allie le bien-être, la nature et l’artisanat. Trois jours qui vous inviteront à voir le monde autrement et découvrir qu’il est possible de vivre différemment.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02

Salle polyvalente Chemin du Grand Marais

Gensac-la-Pallue 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine natachanowack@gmail.com

L’événement Festival | La cagouille zen Gensac-la-Pallue a été mis à jour le 2024-02-27 par Destination Cognac