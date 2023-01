FESTIVAL LA BOOM LES BAINS La Vôge-les-Bains, 9 juin 2023, La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains.

FESTIVAL LA BOOM LES BAINS

La Forge de Thunimont La Vôge-les-Bains Vosges

2023-06-09 – 2023-06-11

La Vôge-les-Bains

Vosges

La Vôge-les-Bains

Viens toi aussi te faire hypnotiser par notre musique, notre amour et surtout notre boule à facette

Au programme des artistes rock, dub, techno… sur le thème DISCO FUNK !

Nous t’invitons pendant un week-end à venir te déconnecter et profiter de l’arrivée des beaux jours pour

-découvrir un marché d’artisanat local et une friperie.

-manger des produits locaux et de saisons.

-te revigorer à l’aide de boissons locales et fortement goûtues.

-participer à des tournois de beer-pong, volley-ball, mollky…

-découvrir des spectacles surprises

-te déguiser et te maquiller pour le concours de déguisement.

-sonorisé par deux soundsystems EDS et WANTY FAYA pour le plaisir de tes oreilles.

-camper sur un matelas gonflable increvable*.

-te faire surprendre par notre univers et la folie des organisateurs.

-réaliser différents ateliers de bien êtres et artistique. (sophrologie, peintures, graffiti…)

-mais surtout lâcher prise, danser et faire la BOOM-les-BAINS !

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

En partenariat avec la commune de la Vôge-les-Bains

Funkiement votre,

La Vôge-les-Bains

