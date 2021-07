FESTIVAL LA BONN’ZIK – JACQUELINE Bonnétable, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bonnétable.

FESTIVAL LA BONN’ZIK – JACQUELINE 2021-07-09 – 2021-07-09 rue du maréchal Joffre parc du château

Bonnétable Sarthe

Jacqueline est une boule à facette aux reflets pop, tantôt psyché, parfois disco. Si elle scintille d’un groove bien assis par la basse-batterie du double Thomas, la Jacqueline a aussi sa face cachée, cynique, pince sans rire, comme le reflète son premier single : « if you’re not happy, it’s all your fault », et ça c’est principalement dû aux couleurs acidulées du guitare-voix de Jim. Des chansons pop à déguster sans modération, que l’on soit assis paisiblement les oreilles grandes ouvertes aux sonorités étonnantes qui émanent de ce trio, ou que l’on bouge frénétiquement son corps à l’appel de ses beats irrésistiblement joyeux, malgré tout…

restauration sur place, possibilité d’apporter tables et chaises

concert à 20h30

entrée gratuite

Dans le cadre du festival la bonn’zik chaque vendredi en juilelt et août dans le aprc du château à Bonnétable

Jacqueline est une boule à facette aux reflets pop, tantôt psyché, parfois disco. Si elle scintille d’un groove bien assis par la basse-batterie du double Thomas, la Jacqueline a aussi sa face cachée, cynique, pince sans rire, comme le reflète son premier single : « if you’re not happy, it’s all your fault », et ça c’est principalement dû aux couleurs acidulées du guitare-voix de Jim. Des chansons pop à déguster sans modération, que l’on soit assis paisiblement les oreilles grandes ouvertes aux sonorités étonnantes qui émanent de ce trio, ou que l’on bouge frénétiquement son corps à l’appel de ses beats irrésistiblement joyeux, malgré tout…

restauration sur place, possibilité d’apporter tables et chaises

concert à 20h30

entrée gratuite

dernière mise à jour : 2021-07-05 par