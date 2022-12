Festival : la BD prend l’air Cajarc Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot Cajarc 5 EUR Le festival de bande dessinée, « la BD Prend l’Air » nous concocte un programme qui ravira les bédéphiles comme le grand public : expositions, rencontres ( 30 auteurs en dédicace), conférences, librairies, fanzines, bouquinistes, atelier enfants et animations dans le village.

Cet événement populaire, culturel, festif et convivial invite petits et grand à la découverte, à l’échange et à la rencontre autour de la bande dessinée. bd

