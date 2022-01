Festival Komm Bach ! Chaine You Tube – Église Saint-André de l’Europe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Festival Komm Bach ! Chaine You Tube – Église Saint-André de l’Europe, 6 juin 2020, Paris. Festival Komm Bach !

du samedi 6 juin 2020 au dimanche 7 juin 2020 à Chaine You Tube – Église Saint-André de l’Europe

Tant d’autres mondes sont possibles … Première partie partie : samedi 6 juin à 20h30 Deuxième partie : dimanche 7 juin à 16h Racontez-moi une autre histoire (ou deux) un concert en deux épisodes Chaine You Tube – Église Saint-André de l’Europe Eglise Saint André de l’Europe Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-06-06T20:30:00 2020-06-06T21:30:00;2020-06-07T16:00:00 2020-06-07T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chaine You Tube - Église Saint-André de l'Europe Adresse Eglise Saint André de l'Europe Ville Paris lieuville Chaine You Tube - Église Saint-André de l'Europe Paris Departement Paris

Chaine You Tube - Église Saint-André de l'Europe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival Komm Bach ! Chaine You Tube – Église Saint-André de l’Europe 2020-06-06 was last modified: by Festival Komm Bach ! Chaine You Tube – Église Saint-André de l’Europe Chaine You Tube - Église Saint-André de l'Europe 6 juin 2020 Chaine You Tube - Église Saint-André de l'Europe Paris Paris

Paris Paris