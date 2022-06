Festival Kobold : CONCERT du 9 Juillet Baume-les-Dames, 9 juillet 2022, Baume-les-Dames.

Place de l’Abbaye Baume-les-Dames Doubs

2022-07-09 – 2022-07-09

Baume-les-Dames

Doubs

5 EUR Pour vous en mettre plein les oreilles 4 concerts et plus de 5 heures de son avec The Maniax – Céphaz – PIHPOH et Dombrance pour une fin de soirée de feu !

info@ot-paysbaumois.fr +33 3 81 84 27 98 https://www.ot-paysbaumois.fr/accueil.html

