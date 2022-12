Festival Klasik Rostrenen, 15 août 2023, Rostrenen Office de tourisme du Kreiz Breizh Rostrenen.

Festival Klasik

Rostrenen Côtes-d’Armor

2023-08-15 – 2023-08-23

Rostrenen

Côtes-d’Armor

Rostrenen

Festival de musiques classiques et contemporaines.

Rostrenen, Gouarec et Bon Repos.

Du 15 au 23 août : concerts et des temps d’échanges et de rencontre

KLASIK est un festival implanté en Kreiz Breizh qui vise le partage et l’échange autour de formidables répertoires d’hier et d’aujourd’hui.

Les artistes et compositeurs viennent à la rencontre des publics (jeunes, moins jeunes, mélomanes, curieux ou néophytes) dans cet évènement à taille humaine.

Org. Klasik

resa.klasik@gmail.com +33 2 96 29 02 72

Rostrenen

dernière mise à jour : 2022-12-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh