Festival KLASIK | acte 2 Printemps Rostrenen, 13 mai 2022, Rostrenen.

Festival KLASIK | acte 2 Printemps Rostrenen

2022-05-13 – 2022-05-14

Rostrenen Côtes d’Armor

Festival de musiques classiques et contemporaines au coeur de la Bretagne.

Acte 2 autour de l’orchestre et du bandonéon les 13 et 14 mai. Salle des Fêtes de Lanrivain.

Vendredi 13 mai

– à 20h30 : Bach Piazzolla et créations par Kristina Kuusisto.

Répertoire original et transcriptions. L’artiste finlandaise sera rejointe par le saxophoniste Franz Gandubert en 2ème partie de concert.

Samedi 14 mai

-à 18h30 et 20h30 (deux séances) : De Carmen jusqu’au nouveau monde.

Premier concert de l’Ensemble Orchestral du Kreiz Breizh composé des 18 musiciens professionnels encadrant le dispositif DÉMOS sur la CCKB et dirigé par Aurélien Azan Zielinski.

Concert autour du répertoire de Bizet et Dvořák. Les musiciens seront rejoints par les jeunes musiciens issus de DÉMOS et membres de l’Orchestre des Jeunes du Kreiz Breizh.

Rés. resa.klasik@gmail.com et à l’EMDTKB (6 rue Abbé Gibert 22110 Rostrenen).

Tél : 02 96 29 35 98

Org. KLASIK

resa.klasik@gmail.com

Festival de musiques classiques et contemporaines au coeur de la Bretagne.

Acte 2 autour de l’orchestre et du bandonéon les 13 et 14 mai. Salle des Fêtes de Lanrivain.

Vendredi 13 mai

– à 20h30 : Bach Piazzolla et créations par Kristina Kuusisto.

Répertoire original et transcriptions. L’artiste finlandaise sera rejointe par le saxophoniste Franz Gandubert en 2ème partie de concert.

Samedi 14 mai

-à 18h30 et 20h30 (deux séances) : De Carmen jusqu’au nouveau monde.

Premier concert de l’Ensemble Orchestral du Kreiz Breizh composé des 18 musiciens professionnels encadrant le dispositif DÉMOS sur la CCKB et dirigé par Aurélien Azan Zielinski.

Concert autour du répertoire de Bizet et Dvořák. Les musiciens seront rejoints par les jeunes musiciens issus de DÉMOS et membres de l’Orchestre des Jeunes du Kreiz Breizh.

Rés. resa.klasik@gmail.com et à l’EMDTKB (6 rue Abbé Gibert 22110 Rostrenen).

Tél : 02 96 29 35 98

Org. KLASIK

Rostrenen

dernière mise à jour : 2022-04-29 par