Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen Festival de musiques classiques et contemporaines au coeur de la Bretagne. Acte 1 les 26 et 27 février. Avec :

– Matthieu Acar solo

– Ensemble Sillages

– Duo Souillart / Acar

