FESTIVAL KLAP KLAP – RENCONTRE MORGANE MARTIN – AU-DELÀ DES MAUX 2021-08-21 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-21 Chez M. Cyrille Mathieu, 29B rue Braconnot, Etage 4 27 rue de la République

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Morgane Martin est née à Creil dans l’Oise.

Depuis petite, elle est prise de passion pour le cinéma et l’audiovisuel. C’est à 12 ans qu’elle décide de se lancer dans cet univers et qu’elle décide déjà d’en faire son métier. Elle réalise alors son tout premier court-métrage engagé à 17 ans.

Ce premier court-métrage, Au-delà des maux, est en compétition dans la Sélection Officielle 2021 du festival. Il vous sera présenté en version longue et Morgane viendra présenter ce film et échanger avec le public. Samedi 21 août 2021

à 16h00

MJC Desforges (salle Georges Méliès)

>>Entrée gratuite

Réservation fortement conseillée

03 83 27 40 53

klapklap@mjc-desforges.com +33 3 83 27 40 53 http://www.mjc-desforges.com/fr/klapklap2021.html photos officielles des réalisateurs dernière mise à jour : 2021-08-17 par

