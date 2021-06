Taverny Parc Henri Leyma Taverny, Val-d'Oise Festival Kiosquorama Parc Henri Leyma Taverny Catégories d’évènement: Taverny

Val-d'Oise

Festival Kiosquorama Parc Henri Leyma, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Taverny. Festival Kiosquorama

Parc Henri Leyma, le dimanche 26 septembre à 14:00

**LE FESTIVAL KIOSQUORAMA** Kiosquorama est une association qui organise un festival musical éco-citoyen gratuit dans les kiosques à musique et les jardins de villes européennes depuis 2009. Venez découvrir, du 11/09 au 2/10 nos artistes, nos initiatives et artisans locaux gratuitement et dans une configuration répondant aux exigences sanitaires actuelles. Retrouvez nous pour les dernières actus sur nos réseaux sociaux.

Entrée libre.

dans le cadre de l’opération mon été ma région Parc Henri Leyma Parc Henri Leyma, 95150 Taverny Taverny Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Taverny, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Henri Leyma Adresse Parc Henri Leyma, 95150 Taverny Ville Taverny lieuville Parc Henri Leyma Taverny